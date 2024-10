Nije joj jasno njeno ponašanje: Milena otkrila šta zamera Aneli, pa Ena najavila TUŽBE za Ivana i Aneli (VIDEO)

Ne smiriju se!

Naredno pitanje koje je voditeljka pročitala bilo je za Milenu Kačavendu:

- Šta te je to zbunilo kod Aneli?

- OVaj odnos sa Matejom, ona govori da je prestalo interesovanje, a onda dozvoli sebi da se poljube. Ona je njemu dala za pravo da se ovako ponaša, jer ga je provocirala - rekla je Kuma.

- Milena kada sam ja nju prvi vređao ? - upitao je Mateja

- To je tvoj stav, ja te ne pravdam i ne tolerišem, ali ona je izazvala to negde, nema šta ona da se ljubi sa tobom. Ti govoriš da bi je je*ao - rekla je MIlena.

- Ja sam rekla da me on mene ne interesuje, da je to gotova priča - rekla je Aneli.

-Ja nikoga ne vređam prvi, mene provociraju - rekao je Mateja.

Mateja je nakon toga otkrio šta se deislo ispred prodavnice i što Eni nisam kupio ono što je tražila.

- Mateja i ja smo faktički živeli zajedno, meni je smetalo što je on mene zaboravilo - dodla je Ena.

- Ti si njega čekala na zicer, i prebacila mu kako si tri puta nedeljno išla zbog njega u Pančevo, ona je zavisnica - dodao je IVan.

- On je rekla da sam zavisnica, tužite Ivana i Aneli - rekla je Ena.

