Priznala da je osvaja: Anđela otkrila da samo Gastoz uspeva da je nasmeje (VIDEO)

Cvetaju!

Naredno pitanje koje je voditeljka pročitala bilo je za Gastoza:

- Da li si stvarno toliko odlepio?

- Jesam, ona je sada super kada je raspoložena - rekao je Gastoz.

- U njegovom slučaju je super, uporan je i to je super, a on je dečko koji se trudi - rekla je Anđela.

- Ena je l moguće da su toliko bezobrazni da ne daju tebi i Peji da zablejite? - glasilo je pitanje.

- Jesam to prokometnarisala, ali mi se družimo - dodala je Ena.

- Terza, kažeš kako Milicu nisi voleo, pa zašto si je verio?

- Voleo sam je, ali nisam dovoljno. - dodao je Terza,

- Slađo, znaš li da si iskorišćena za zadatak od strane Miljane i Naja za pivo?

- Svako govori o sebi, ja sam dobar čovek, a oni dobili četiri piva. Maločas sam se izvrštala, povredilo me je, a krivo mi je što Miljana nije tu da mi objasni sve - rekla je Slađa.

- Aneli kažeš da ste ti i Mateja prijatelj?

- Bili smo, ali više nismo. - dodala je Aneli.

- Oni imaju nerešene stvari, neke stvari nisu uradili kako treba - dodao je Mića.

- Svako vidi ovde šta je ko - rekao je Mateja.

- On je nezreo, to je moje mišljenje, on je povodiljiv- dodala je Aneli.

Autor: N.B.