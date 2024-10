U današnju RedAkciju koju su vodili Goran Todorović i Joca Novinar, uključio se brat Aleksandra Anđelića, Ivan.

Naime, on je otkrio detalje raskida i odnosa Ace i Dragane Jeremić.

- Meni je najviše zaparalo uši ono što je ona tražila zabranu prilaska, kada ona nije htela da se čuje sa njim, e onda kada je saznala da on ulazi u Elitu 7, oni su zajedno kršili tu zabranu jer su se viđali. Ja ne ulazim u njihovu vezu. Aca je pokušavao da dođe do nje kada je došao taj prvi raskid, on jeste tada potonuo zbog nje.

- Aca kasnije ulazi u Elitu, a Telefon je ostavio kod nje, on je meni ostavio laptop a njoj je ostavio telefon, a ona je krenula da kači svašta o njemu i nama na njegovom Instagramu jer sam ja rekao da mi se ne sviđa šta ona kači o njemu, te mi je ona svašta rekla - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na optužbe da je njihova majka prodala kuću zbog Acinih dugova:

- NIje zbog toga prodala, ali deo novca smo dali za to, a Dragana tada nije bila u njegovom životu, a i ono za oca da ne pričaju, to je laž.

Ivan je nakon rekao da mu je čudno što bi neko zvao Draganu da komentariše Acu i dugove a ne mene:

- Ne vidim poentu tome, svi znaju u kraju da je Aca moj brat, a Dragana izgleda hoće u rijaliti - dodao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić