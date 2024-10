Išao je sa cveta na cvet, znali smo da voli i kafanu i ženu: Terzin brat šokirao detaljima o njegovoj vezi sa Milicom (VIDEO)

Terzin brat progovorio i odnosu Milice i Terze!

Večeras u toku emisije Pitam za druga na Red televiziji pričalo se na brojne teme. Komentarisali su se učesnici Bele kuće, i govorilo o gorućim temama koje tresu Balkan. Gost u studiju bio je Miloš, rođeni brat Borislava Terzića Terze.

- Kako ti je delovao njegov odnos sa Milicom - pitala je voditeljka.

- Cela situacija što se događala u sedmici, zato što su znali da će ući u osmicu barem je on znao. Njima je bio dogovor da žive kući kod majke i stvarno je to bilo okej. Išli su u Bosnu na proslave, upoznala je svu našu rodbinu i bila je u toj priči. Svi su je prihvatili lepo, dobro. Video sam je prvi pit u Bosni - započeo je Miloš.

Kada ga je voditeljka pitala za mišljenje o Milici nakon sedme sezone Elite, Miloš je odgovorio:

- Bila mi je totalno drugačija nego unutra, al opet ja sam taj lik koji mnogo ne veruje ljudima, i onda sam i nju držao na nekoj distanci da vidim kakva će biti i ona je stavrno bila okej. Gledali smo svi tolika brutalnost sa njene i njegove strane, kolika brutalnost, Ja sam mu rekao i sad kad je ulazio nemoj da vređaš, čekaš dete. Da nemaš nikakvu priču, da si kao biljka, do januara sam možeš da izguraš - rekao je Miloš kako je savetovao brata Terzu.

- Bratski si ga savetovao da ne pogreši - dodala je voditeljka.

- To ne priliči jednoj devojci da se tako oponaša, ja sam nju prihvatio i svi smo je prihvatili osim ćaleta našeg. Nije mogao da pređe preko nekih stvari, svi su mu govorili stvarno je okej devojka, moju decu je zavolela. U tom trenutku sam noći proveo sa njim pričajući o njima - prepričavao je Miloš.

- Slavio sam rođendan i burazer priča i plače dok sam ja unuta da čuvamo Milicu. Pomoćićemo i njoj i njemu, ta polovina kuće je njegova hteli smo da spremimo stan da on tu bude - rekao je Miloš.

- Terza je ispričao da je Milica hrabro prišla vašem ocu - pitala je voditeljka.

- Nije to bio neki razgovor, to je bilo upozmnavanje, kad god je bilo to neko zabava on je bio noćna smena i nije bio prisutan. Prvi put je upoznao kod ujaka. Tu se on lomio zbog deteta najviše, da detetu obezbedi nešto i da ne bude zapostavljeno - rekao je Miloš.

- Kakav im je odnos bio napolju, da li su se svađali ili im je odnos bio idiličan - pitala je voditeljka.

- U nekim situacijama su stavrno izgledali presrećno dok me Milica nije pozvala i krenula da se žali. Trebao je da ide nešto da odradi, bio je neodgovoran nije otišao pa su se posvađali zbog toga. One stavr i psovke koje su se desile unutra toga napolju nije bilo. Samo mi je krivo i tu smatram da je najveća greška što nisu našli stan i krenuli zajedno da žive - dodao je Miloš.

- Imaju oboje dovoljno godina i trebalo bi da imaju razumevanje za ovu situaciju - rekla je voditeljka.

- Ta veridba se desila pre tog upoznavanja, ja verujem da je išao na loptu da smiri tenziju i njega da je čovek rešio da se ženi, čeka dete. On mu je bio glavna figura i bio je neko od koga je imao strahopoštovanje, mislim da je sve to uradio da bi njega omekšao - rekao je Miloš vezano za veridbu Milice i Terze.

- Svi su bili presrećni, plače on plače ona, koji je to preobražaj da posle dva dana kreće interesovanje za Sofiju - prepričala je voditeljku situaciju iz karantina.

- On je mlad otišao od kuće, imao je ugovore gde je sam živeo i kao svaki fudbaler voli provod i lepu ženu. Zamisli da dobiješ platu sa 17 godina od 5000 evra, ne znaš gde ćeš. Išao je sa cveta na cvet znali smo da voli i kafanu i ženu - rekao je Miloš.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. Vićović