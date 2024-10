Žalosno, Milica je lepša: Terzin brat dao sud o brojnim plastičnim operacijama Sofije Janićijević, siguran da će dolazak bebe promeniti sve! (VIDEO)

Nije štedeo brata zbog javne prevare trudne verenice!

Brat Borislava Terzića Terze, Miloš, u emisiji "Pitam za druga" prokomentarisao je izgled Sofije Janićijević pre svih zahvata koje je uradila na sebi.

- Iskreno, očigledno da smo on i ja različiti, iako smo od jednog oca. Žalosno što svaka devojka teži plastici, nekoj korekciji, lepotu poništava i nešto što vredi na njoj uništava sa plastikama. On je uvek voleo takve. Snimici koji izlaze su za mene glupost. Pre neki dan sam od drugara dobio isto pitanje, pa sam dao i isti odgovor. Snimak iz 2017. godine, ne može da se poredi nikako. Uradila je korekcije, nije bila zadovoljna. Ne branim je i neću da je branim, ja bih pre izabrao Milicu, jer je i moja žena prirodna, a ne ovo. Milica mi je lepša, prirodnija, ovo mi je veštački. Kakva je bila Maja, Aneli? Ja pratim njega i njegove izjave, on se lomi i ne zna šta da priča - govorio je Miloš.

- Da li se on kaje, ali mu je glupo da prekine odnos ili se zaludeo, pa je zaboravio šta je ostavio?

- Mislim da je svestan, danas je rekao da se kaje. On neće da pusti Sofiju, jer ne zna šta se napolju dešava. Pametan je da shvati da je dobio nogu. On se kaje sigurno, a kad bude video dete videće se prava njegova reakcija - dodao je Terzin brat.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić