Nakon što je Aneli iznela detalje odnosa sa Janjušem pre njenog ulaska u Elitu 8, oglasio se on: Evo šta je imao da poruči svojoj bivšoj (FOTO)

U svom stilu!

Večeras je u prvom video-klipu prikazanom u emisiji ''Gledanje snimaka'', pušten razgovor Aneli Ahmić koja govori o svom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Da, tačno je. Naša prva komunikacija je bila ta u emisiji ''Narod pita''. Meni su se emocijde tada vratile, jer mi se do tada gadio jer je kačio slike sa raznim ženama s mora. Ja sam bila u Dubrovniku, želela sam da dođe, ali i on je, koliko sam videla. Iskreno, uplašila sam se da nešto imam s njim, da ne dođe do neke velike emocije. Nismo se videli upravo zbog toga. Dan pre njegovog dolaska sam se posvađala sa njim, rekla da mu da ne dolazi. To su bile ljubavne svađe, ljubomora je postojala. Rekao mi je da me voli. Ne mogu da kažem da nije tako. On je preko podrške meni poručivao da me voli, zapravo smo se prvo preko podrške i čuli, ali smo se stalno raspravljali. Ja sam videla da sve to ne ide u dobrom smeru. Došla sam u Beograd, tri dana pred početak rijalitija. Trebalo je da spavam kod njega, ali sam ipak rešila da to ne uradim, iskreno - kazala je Aneli.

Povodom svega ovoga na Instagramu se oglasio Marko Janjušević Janjuš.

Naime, on je pokazao da večeras prati Elitu i sve ono što je Aneli izjavila, te je slikao TV ekran i napisao: ''Spasila''.

Autor: Pink.rs