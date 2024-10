Metež u Beloj kući: Ivan optužio Jelenu da bez pokrića od njega traži zahtev, ona osula drvlje i kamenje po njemu! (VIDEO)

Sukob bivših supružnika eskalirao!

U naradnom video-klipu učesnici su imali priliku da čuju kako Ivan Marinković tvrdi da mu se Jelena Ilić ponovo udvara.

- Ovo je glupost, ništa novo od njega. Ne obraćam se svakom za uslugu, a tek ne njemu koji je takav, kakav jeste. Imala sam problem s hranom, bila mi je potebna osoba koja bi namirnice uzela. On traži razlog stalno da me spomene. On je taj koji se s vremena na vreme umiljava. Rekao je da me voli pre neki dan - kazala je Jelena.

- Kako da ne. Bio sam u šoku jer se Jelena naljutila jer je nisam naveo za foliranta, očekivala je da će biti u Odabranima. Onda se naljutila jer se ja nisam sam ponudio da odem u prodavnicu. Što bih ja to radio? Ne očekujem ni ja od nje da mi se nudi. Jasno je kao dan kakve ja stavove imam - kazao je Ivan.

- Izmišljaš ovde raznorazne situacije, samo da bi ti ispao nekakav šmeker. Ivane, ne želim da mi činiš, odvratan si mi. Samo me, molim te, iskuliraj - dodala je Jelena.

- Verujem da bi Ivan na kraju prebacio Jeleni, da je išao u nabavku za nju. Činjenica je da Ivan stalno spušta loptu kada dođe do sukoba - istakao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.