Željno čeka taj trenutak: Anđela otkrila šta je sprečava da uđe u odnos sa Gastozom! Jedna stvar će biti presudna! (VIDEO)

Bez dlae na jeziku!

U narednom video-klipu prikazan je flert Nenada Marinovića Gastoza i Anđele Đuričić u perionici. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč aterima ove priče, kako bi progovorili o svojoj relaciji.

- Da li si ti nesigurna u sebe, ili u Gastoza? - upitala je voditeljka.

- U njega. Insistiram da malo popije, kako bih mogla da imam pravu sliku toga kakav on može da bude, iskreno. Potenciram na tome, to je činjenica. On je meni i sam rekao da se sprema da pije. Ajde da vidimo šta će se desiti kad bude popio - kazala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.