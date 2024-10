Teška porodična situacija!

Miljana Kulić otkrila je sve o razgovoru sa Lazarom Čolićem Zolom pre nego što je odlučila da ode na abortus. Priznala da se na taj korak odlučila zbog reči doktora, kao i zbog nemara oca njenog deteta.

- Ja sam mu rekla ako hoće da sagradimo kuću od novca iz rijalitija i da tu živimo Željko, beba, on i ja. On kao neće da čuje za to i majka mi rekla da prekinem poziv. Ja počnem da plačem i ponovo ga pozovem on kaže da ne može da dođe. Posle toga ga zvala moja majka i rekla mi da je to naša odluka i da smo to zajedno želeli. Kaže on da nije na dugme, ne može da dolazi dole i da dođem za Beograd. Mama mu kaže uzmi odma taksi, ja ću ti uplatiti pare samo da dođeš. Kaže on neka rodi, nisam ja na dugme i neka ga Marija čuva. Ja poludela i pitala ga jel ne želi da živi sa mnom i on kao mrtva patka nisam rekao da ne želim i onda zastane par puta i ja kažem idem na kiretažu onako iznervirana i uradim sve to -otkrila je Miljana, pa dodala:

- Kaže on meni idi, ja ne znam šta da radim, razgovaraj sa doktorom i nemoj da menjaš odluku. Majka mi je rekla da će mi pomoći koliko zdravstveni bude mogla ali da zaboravim na rijaliti već da budem uvek uz dete. Odem ja kod doktora i on mi kaže da nije dobro da rodim, plod stagnirao i nikakve promene nema. Mi odemo kod više doktora i svi kažu da se jedva čuje srčana radnja ploda. Ja nakon toga odlučim da radim kiretažu i pozovem Zolu da dođe da bude sa mnom, on kao nema vremena. Ja odem na kiretažu i kad sam se probudila počela da plače, doktor me teši da je to najbolja opcija i da bi u suprotnom dovela svoje zdravlje u rizik, ništa ja nastavila da plačem kao što je i moja majka kukala i plakala nakon svega, rekla mi je ako nastavim kontakt sa Zolom da smo završili i da će me odvesti kod psihijatra a da će se ona obesiti -istakla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja