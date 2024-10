Rusvaj u kući odabranih: Bukti rat Ene i Rajačića, ona zbog njegovih reči krenula da napusti sastanak! (VIDEO)

Otkrili šta misle jedni o drugima!

U toku su nominacije odabranih. Ena Čolić zaurlala je na Uroša Rajačića jer je odužio sa odlaganjem nakon čega su pale teške reči između njih dvoje.

- Ja baš imam dilemu jer ne mogu da se setim ko me je više vređao, nominovao bih ovog slinavka Uroša ali je sa nama u odabranima, isto Bebica koji me je oterao 13 puta u zatvor prošle godine, treba ljudi da vide koje je on smeće, jedan vrlo nesrećan degenerik sa tetovažom na ruci one debilke. Imao sam Jelenu u glavi ali sam planirao da se pomirim sa njom, šalim se.

- Ajde bre dečko završi više, daviš pola sata -rekla je Ena.

- Vrlo si iskompleksirana devojka, ističeš se na pogrešan način i vrlo si nesrećna -rekao je Rajačić.

- Ma ti ćeš da mi kažeš debilčino jedna, ti si najveći retard u rijalitiju, došao si ovde da pričaš o meni, ajde slobodno pričaj sat vremena o meni -rekla je Ena.

Pokazaću ja ko je Ena Čolić koja psuje mrtve majke ljudima a priča da ima neki vokabular, za manje od sedam dana si pokazala svoje pravo lice -rekao je Rajačić.

Autor: Nemanja Šolaja