To bi uradio pre ili kasnije: Vuk Đuričić dao svoj sud o Terzinoj prevari trudne Milice, evo šta je on uočio u njegovom ponašanju

Situacija Borislava Terzića Terze, koji je prevario trudnu verenicu Milicu Veličković, "zapalila" je čitav region, a svoj sud u "RedAkciji" dao je i bivši rijaliti učesnik Vuk Đuričić.

Milica Krasić, Zele i Goran Todorović u emisiji "RedAkcija" ugostili su bivšeg rijaliti učesnika, Vuka Đuričića koji je ovom prilikom dao svoj sud o Terzinoj prevari trudne Milice Veličković, ističući da ga ne osuđuje, te i da vidi da je on zaljubljen u Sofiju Janićijević.

- Vidi se da je ovaj dečko zaljubljen, ljudi koji nisu bili u rijalitiju ne znaju šta je to - rekao je Vuk, a onda se osvrnuo na Terzinu prevaru trudne Milice Veličković:

- Onda to nije bila prava ljubav i bolje je što je javno, a ne ovako da je vara...Generalno, on se dečko zaljubio, nije imao sa ženom pravu ljubav. Ne možemo da ga osudimo. To bi učinio pre ili kasnije - rekao je Vuk.

Autor: Nikola Žugić