Aneli Ahmić sinoć je tokom emisije "Gledanje snimaka" otkrila da su ona i Marko Janjušević Janjuš bili u kontaktu tokom leta, planirali susret, ali da ona nikada nije mogla da ode, jer je strahovala za povratak emocija, te se sada u emisiji "RedAkcija" oglasio i Marko Janjušević Janjuš.,

Kako je istakla Aneli Ahmić, Marko Janjušević Janjuš joj je u više navrata tokom leta izjavljivao ljubav, hteo da se pomire, da se nađu na piću, te i da ju je čak zvao u "gluvo doba" na video poziv i sl.

Sada, voditelji i domaćini emisije "RedAkcija", Milica Krasić, Zele i Goran Todorović uključili su u uživo program Janjuša, koji je otkrio šta se to dešavalo i dao svoj sud o čitavoj situaciji.

- Ma čujemo se odlično, čujemo se, šta treba? Bolje da ostanem anoniman, majke mi - rekao je Janjuš, a onda je prokomentarisao sinoćnje izlaganje Aneli Ahmić:

- Duša draga, dušica...Celo leto sam bio sa različitim devojkama, šta je problem? Devojka ušla u rijaliti i spominje me ceo dan, šta je ovo? Ako je ne intresujem, šta me ima spominjati? Pišem svakoj devojci: "Anđele, srećo...". Nije valjao moj dobri prijatelj Asmin iz Beča, ne valjam ja, ne valja onaj fini momčić, šta se dešava, ko valja? Meni su ona i Mateja preslatki, kao baba kad izvede unuče - rekao je Janjuš, a onda je prokomentarisao Miljanin abortus:

- Biću iskren, radi se o dve nadprosečno poremećene osobe. Zola je moj drugar, vodi on u svim rijalitijima, šta je on sebi dopustio. Ovo je neverovatno šta se dešava...Šta treba da uradi, kako da spreči? Neću ja da se mešam - rekao je Janjuš.

Janjuš je progovorio i o Terzinoj prevari trudne Milice Veličković.

- Ja sam skoro rekao, ne osuđujem, nisam čovek koji osuđuje nekoga. Mogu da kažem iskreno i realno, meni je Terza jako drag. Ta veza sa Milicom nije valjala ništa, nikud to nije vodilo. On je bio nacionalni heroj, sećate li se? Ne mogu da kažem da je lepo žena trudna, on se sa drugom vaćari - rekao je Janjuš.

Šta je sve Janjuš rekao, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić