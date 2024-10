Odsvirala kraj: Anđela šutnula Gastoza jer je skočio kao oparen da brani Enu Čolić, reper ostao u šoku (VIDEO)

Kraj!

Anđela Đuričić otkrila je da je završila sa Nenadom Marinkovićem Gastozom zbog njegovog branjenja Ene Čolić.

- Anđela zašto si sada zamerila Gastozu što je sada branio Enu? - upitala je Ivana.

- Ivana, ja već mesec dana slušam najgnusnije uvrede od Gastozovog prijatelja Ša, on nikada nije skočio da me odbrani, a za ove situacije bezazlene brani Enu. Sa mnom više neće provoditi vreme i družiti se, u toj sam fazi da mi je jedna greška kraj. On je taj koji je potencirao, meni onda nisi ukazao poštovanje - rekla je Anđela.

- Ako ja treba da se sklonim zbog ovoga i to je razlog da prekinemo komunikaciju, onda okej. Ovo što je malo pre rekla uopšte nije na mestu. Ona nek se gura i inat, a ja ću reći po stoti put da se niakd neću mešati u njen odnos sa Ša - rekao je Gastoz.

- Ovo je moj osećaj i mišljenje, sada sam na delu videla neke stvari. Postoji nešto u njemu, taj odbrambeni mehanizam, ali ga nije pokazao pre meni - rekla je Anđela.

- Meni Ena stvarno nije bitna, danas kad smo imali nominacije, on mi je jako seo na kičmu, čekao sam da mu pokažem šta mislim - rekao je Gastoz.

