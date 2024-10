Ona je afteruša, ciljano je ostala trudna: Palčica osula drvlje i kamenje po Milici, tvrdi da će Terzi oprostiti prevaru (VIDEO)

Oplela!

U emisiji 'Pitam za druga' gost je bila Anastasija Stanojević Palčica koja je oplela po Milici Veličković zbog foliranja, ali i kako kaže jer je ciljano ostala trudna sa Terzom.

- Palčice da li si očekivala da će Terza prevariti Milcu tako brzo? - upitala je voditeljka.

- Ne, to se i očekivalo. Ona je u lajvu pričala da će ući zajedno i odjednom on ulazi sam. On želi da bude popularan i da bude viđen. Nismo očekivali da će on ući i biti veran Milici, a u Eliti 7 je ispalo kao da je Milica trčala za njim - rekla je Palčica.

- Zašto ti je tako delovalo? - upitala je voditeljka.

- Na snimku kada otkrivaju pol bebe, Miličina faca mi ne deluje da je baš srećna. Mi svi znamo da je ona afteruša, uđe u rijaliti i pravi dete sa nepoznatim likom. Mislim da je to sve bilo ciljano. Ona će njemu sve oprostiti, naravno da ga neće upisati kao NN lice - rekla je Palčica.

- Evo Milica kaže da nikada nije rekla da će ući oboje - rekla je voditeljka.

- Da, da jeste, na lajvu na Tik Toku - rekla je Palčica.

Autor: N.P.