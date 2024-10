Njihov odnos je poljuljan!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala, zajedno sa Jocom Novinarem ispred Red portala i Sedme sile rešetati učesnike škakljivim pitanjima.

- Anđela, odlučila si da se distanciraš od Gastoza. Šta ti je to zasmetalo - pitao je Darko.

- Meni nešto kad se ne dopadne, ja ne ćutim. Rekao mi je da sam baš srčana, kao kako se tako nerviraš? Neću neko da me vređa, a on je rekao ne treba da to primaš to k srcu. Možda je on takav, ne nervira se. Danas sam prepoznala tu srčanost kod njega i drago mi je da poseduje tu osobinu, ali nisam to prepoznala na adekvatnoj adresi, a ta adresa sam ja. Kad se zalažeš za nešto, onda tvoja dela moraju da govore o tome. Meni se to nije dopalo, ne bih mogla da mu pređem preko toga. Ne bih mogla da podnesem da je neko super sam mnom, a on se nađe tu za nekog drugog, a ne za mene - rekla je Anđela.

- Da li misliš da se srčano upustio u raspravu sa Rajačićem, jer mu je Ena bitna ili zato što već neko vreme ne gotivi njega - upitao je Tanasijević.

- Nije prvi put, ja obraćam pažnju na sve. Primetila sam to već neko vreme i pustila sam. Nebitna je ona, nego to što ima srčanost za svaku drugu devojku, a ne za mene - kazala je Anđela.

- Kakvu si rekaciju očekivala od njega - pitao je Darko.

- Ništa specijalno, ali rekao je da bi me Ša vređao, čak i da smo mi zajedno. To nije poštovanje, a ja to tražim. Daje mi maksimalo poštovanje, ali za ovo danas nije. Ne mislim da sam prenaglila, za sad msilim da sam donela pravu doluku - odgovorila je Anđela.

Autor: Iva Stanković