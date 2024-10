Nikad se nije ovoliko borio za devojku: Karić tvrdi da se Gastoz promenio zbog Anđele, Kačavenda otkrila da je primetila njena osećanja! (VIDEO)

Jednoglasno za ljubav!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala, zajedno sa Jocom Novinarem ispred Red portala i Sedme sile rešetati učesnike škakljivim pitanjima.

- Stefane, ti si već sugerisao neke stvari Gastozu, šta kažeš na sve ovo - pitao je Darko.

- Rekao sam mu da se mane Desanke, nego da dela pokažu koliko je zaljubljen. Nikad se nije ovoliko borio za devojku, promenio se. Mislim da Anđela treba da ceni to, ako mu je već dala neku nadu. Znao sam da će doći do ovoga, trebalo je da kaže ljudi, dosta sa bljuvotinama, ispoštujte me. Ovako ispada da Anđela traži dlaku u jajetu. Svesna je i on da je malo ishitreno reagovala, ne treba da upropaste sve što su gradili - rekao je Karić.

- Meni je ovo baš bezveze, ovo je potpuno nepotrebno. Videli smo ih danas na doku i izgledali su predivno. Mislim da ona treba da se obazire samo na to, jer on dovoljno pokazuje koliko mu je stalo. Zahvalna sam mu što je odreagovao i mnogo mi je krivo što snosi posledice. Ne mislim da je ljubomorna, razumem šta je devojka htela da kaže - rekla je Ena.

- Da li ti razumeš nju za sukobe sa Ša - pitao je Tanasijević.

- Mislim da Ša treba da ima poštovanje prema devojci koju je odabrao njegov drug, kao i da Anđela ima poštovanjeza njega, jer je Gastozov drug - kazala je Ena.

- Oboje su mi jasni, ona ne želi da ponovo preuzima neki rizik. Primetila sam neke njene reakcije ovih dana, vidim da se razvijaju neke emocije s njene strane. Da nije tako, ovo joj ne bi smetalo. Meni je ovo super interesantno i ovo ne vidim kao strašnu stvar. Sviđa mi se Gastozov stav, jer obično parovi skidaju glavu nekom. Začudio me je njegov stav danas, Ena nije nikakva žrtva i svi je normalno komentarišemo. Ne treba muškarci da je brane, nego ona sama. Mislim da će se izmiriti - rekla je Kačavenda.

- Svi znaju da tu ljubav podržavam, vidim emocije i smatram da će biti zajedno. Smatram da će ovo prevazići, Anđela je pokazala malu ljubomoru. Gastoz je trebalo nekako da stane uz nju, ali biće sve ovo okej. Vidim da je tužan, a ni njoj nije svejedno. Mislim da se već kaje - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković