Doktor mi je rekao da je plod stagnirao: Miljana progovorila o traumatičnom abortusu, pa se osvrnula na Zolu! (VIDEO)

Veoma bolna tema za nju!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala, zajedno sa Jocom Novinarem ispred Red portala i Sedme sile rešetati učesnike škakljivim pitanjima.

- Moja mama je plakala i pozlilo joj je, kad je slušala moje izlaganje. Rekla mi je da odličim sama, ali mala sam maksimalnu podršku od tate i nje. Samo sam čekala reč od onog smrada, a on je rekao nisam ja dugme. Rekao mi je rodi to dete, bilo mu je teško da dođe taksijem i da porazgovaramo. Tad sam već donela odluku, kad sam osetila jak bol u stomaku. Doktor mi je rekao da je plod stagnirao, šaputao je to mami, da ja ne bih čula. Ona je počela da plače. Zola mi je još više pao u očima, bio je sa mnom zbog rijalitija. On ne voli nikoga - rekla je Miljana.

- Šta bi se desilo da je dete bilo stoprocentno zdravo - pitao je Joca.

- Svakako bih otišla na kiretažu, jer ne bih bila spremna da imam dvoje dece od dva različita oca. Još sam pila te lekove i ne bih imala garanciju da bi dete bilo zdravo - rekla je Kulićeva.

- Zola je rekao da je laž to što si ga govorila da ga ne zanima dete - upitao je Joca.

- Rekao mi je da pozovem majku i da se on slaže s tim, indirektno mi je rekao da idem na kiretažu - kazala je Miljana.

- Šta ti je Marija rekla na kraju - pitao je Joca.

- Plakala je, pogotovo kad je čula da sa plodom nešto nije u redu. Molila ga je da dođe, nikad to neću zaboraviti. Moja majka je to teže podnela od mene - odgovorila je Miksi.

Autor: Iva Stanković