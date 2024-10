Počeli su da se sprdaju s njom: Bebica ponovo stao u Miličinu odbranu, najstrašnije osudio Terzu i Sofiju, pa žestoko zaratio sa Borom! (VIDEO)

Tresu se zidovi!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala, zajedno sa Jocom Novinarem ispred Red portala i Sedme sile rešetati učesnike škakljivim pitanjima.

- U emisiji ''Izvedi me'' 2017. godine nisi znala kako se prave deca. Da li bi htela da te Terza sad nauči tome - pitao je Darko.

- Takmičar je pokazivao neku lutku i morala sam tako da ga pitam, bilo je bolesno - otkrila je Sofija.

- Munjo, što toliko insistiraš da se na vašem radiju pusti pesma ''Prevarena'' - pitao je Tanasijević.

- Svidela mi se pesma samo. Ne provociram Milicu, to mi nije bilo ni na kraj pameti. Sad biram šta pričam - rekao je Munjez.

- Priznao si Ani da je Terza plakao zbog Milice i bebe - rekao je Darko.

- Da, polako ga stiže sve i tek će biti svestan. Ne može samo da plače zbog deteta, već i razmišlja kako se Milica oseća. Mislim da će biti još suza na sledećim žurkama. Jedva čekam njihov susret - rekao je Danijel.

- Sve mi je jezivo, ne mogu da verujem šta Terza priča. Mislim da su Sofija i on počeli da se sprdaju s Milicom. On priča kako mu je bitno mišljenje njenih roditelja, a nije mu bitno kako trudna Milica sve podnosi - rekao je Bebica.

- Rekao sam i to, naravno da mi je bitno. Ti si bre dečko degenerik - ubacio se Terza.

- Ša ne podnosi Milicu, ali ima isto mišljenje kao ja. Ovo mi je tako jeziv -rekao je Nenad.

- Ovo debelo g*vno smrdljivo je jezivo. Rekao sam da razmišljam i kako se ona oseća. Sa Sofijom sam i naravno da mi je bitno šta njeni misle - rekao je Bora.

- Ako je to znao dan pre ulaska, što je nije pitao? Jedino ako je to čuvao kao opravdanje da je ostavi, kao neće da joj pravi pritisak, a nju će svi novinari pitati za to - kazao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković