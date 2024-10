Metež u Beloj kući: Gruja i Mima izneli sav prljav veš na površinu, netrpeljivost eskalirala! (VIDEO)

Od ljubavi do mržnje ima tako malo!

Predstavnik RED portala, Jovan Ilić, obavio je razgovor sa Milanom Šarac Mimas i Nikolom Grujićem Grujom, koji su progovorili o svom odnosu.

- Imao si priliku da razgovaraš sa Mimom nakon žurke, da li si dobio odgovore na pitanja koje si očekivao? - upitao je Jovan.

- Sve je tu jasno kao dan. Da nisam razgovarao s njom, možda bih zažalio. Ponizio sam se pijan, ali mi jeste lakše - istakao je Gruja.

- Zbog čega imaš takav utisak? - upitao je Gruja.

- Mislio sam da će biti mnogo iskrenija, ali ipak to nije. Vrlo dobro sad znam kakva je. Borio sam se za nekog ko mene ne voli, to je činjenica. Ne voli me, jasno je ko dan - istakao je Gruja.

- Da li osećaš nekakvu emociju prema njemu? - upitao je Jovan.

- Volim Gruju, ali kao čoveka. Nema tu prostora da se priča o tome da ga volim kao partnera. Jasno sam mu stavila do znanja na koji način ga volim. Ohladila sam se od njega, ali mislim da se i on ogladio. Pokušavali smo da nekako sve rešimo, ali nije išlo - kazala je Mimas.

- Mima, ti da si neka dobra devojka, ne bi posle par dana legla s drugim momkom u krevet. Sram da te bude - istakao je Gruja.

Autor: S.Z.