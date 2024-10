Drama u Eliti: Nastao sukob između Uroša i Stefana Korde, Ana u ulozi mirotvorca (VIDEO)

Ona je smirila situaciju!

Došlo je do napetog sukoba između Uroša Stanića i Stefana Korde. Naime, Uroš je svojim ponašanjem uspeo da iznervira Stefana do te mere da je on pomislio da reaguje fizički.

U trenutku kada je izgledalo da će doći do fizičkog obračuna, Ana Nikolić je hrabro intervenisala i uspela da razdvoji njih dvojicu. Njena smirenost i autoritet u situaciji su doneli trenutak olakšanja za sve prisutne, a Uroš i Stefan su na kraju otišli na različite strane.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.