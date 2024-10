Nije je štedeo!

Nakon što je javnost ostala šokirana javnim pomirenjem Ane Ćurčić sa Zvezdanom Slavnićem, nakon svih optužbi o nasilju koje je iznosila o njemu, kako tokom rijalitija Zadruga, tako i van njega, za Pink.rs se oglasio Marko Đedović.

Naime, on nije krio da je zatečen onim što se desilo, a bez dlake na jeziku urnisao je Anu Čurčić zbog bestidnog obmanjivanja nacije.

- Pa ovo je vrh! Finale u kojem se Ana Ćurčić pos*ala po sebi i svemu onome što je ikada ispričala za Zvezdana. Gde se to sa nasilnicima i onima koji su vam život upropastili miri??? U kojoj to zemlji šešira?! Blam!!! Treba da je otrese (seksualno) Zvezdan, onako malo jače, sad nakon pomirenja, da joj svane. Ali da uozbiljimo, folirantkinja koja se sve vreme kuknjala i folirala i lagala kako zine i glumila žrtvu ne znam samo čega, meni Zvezdan nije jasan, jer mi je koliko pre neki dan u emisiji ''Pitam za druga'', rekao da je Ana ološ, ali da im ne kvarim ljubav staću ovde. Fuj, njanjava žvalavuša koja je prevarila naciju, a sad se miri sa dželatom!!! E eto tom istom narodu tih "heroja" ovim putem joj i unuče čestitam, pošto da je u dobrim odnosima sa ćerkom, to bi trebala da joj bude današnja slika na profilu, a ne ova. Fuj, odvratna mi je, slikaj unuče, pa stavi klošarko lažljiva - poručio je Marko za Pink.rs.

