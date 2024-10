Ne znaš kako je biti majka: Aneli ne zaboravlja Mimas to što joj je udarila na majčinstvo, smatra da je bezlična! (VIDEO)

Ne podnosi je!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici Večeras biraju između Milane Šarac Mimas i Nikole Grujića Gruje. Prva na redu da nominuje je Aneli Ahmić.

- Imala sam konflikt sa Mimom oko onog zadatka sa Urošem. Rekao mi je da ona nema lepo mišljenje o meni, što sam i očekivala. Mima mi nit smrdi, nit miriše, nekako mi je bezlična. Nema neki iks faktor, nije energična žena. Smatram da nije bilo lepo što si mi rekla da nisam majka, ti ne znaš kako je to biti majka i da sam došla da se j po rijalitiju - rekla je Aneli.

- Nisam ti to rekla, rekla sam samo da te dete gleda - prekinula je Mimas.

- Grujo ti si mi isto smešan na neki način. Nije mi okej što je Mima ušla u vezu sa Piratom posle tri dana, to mi je dno dna. Nije ti pokazala poštovanje, mada i ti si legao u krevet sa Kristinom tad. Smatram da si to uradio iz besa, nije to za tebe. Treba da nađeš neku normalnu devojku, da se ne blamiraš više. Šaljem Mimu, ostavljam Gruju - zavešila je Aneli.

- Sa Mimom sam jednom popila kafu i sutradan sam saznala da je sa Rajačićem. Pitala me je da li si ljuta na mene, naravno, ja nemam ništa više s njim. Dobre smo, a on je jedan dosadnjaković. Patetičan je, stalno kuka i traži da ga ceo svet žali. Dozvoljava sebi da se ponižava, jedna odvratna ličnost. Odlučila sam da ga tužim i šaljem njega. Kockar, raskućio je Mimu - rekla je Jelena.

Autor: Iva Stanković