Ša skočio kao oparen: Gruja prozvao njega i Mionu, nastao haos u emisiji! (VIDEO)

Drama u programu uživo!

U toku je emisija "Nominacije", a večeras takmičari "Elite" večeras biraju između Nikole Grujića Gruja i Milene Mimas Šarac. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Što se tiče Mime i Gruje upoznali smo se u karantinu, više sam pričao sa njima i kako sam vas video mislio sam da ovde nikad neće doći do svađe, tako ste mi bili skladni i govorili ste da niko ne može da vam utiče ne odnos. Nisi bila zadovoljna sa Grujom, da li je to jer ti se Uroš sviđao, ne znam. Mislim da si ispala glupa i budala, ne mogu da ti morališem, ali Uroš ti je velika greška. Ispala si jako loša prema sebi, prema svojima kući, pa i prema svom dečku. Mima, imamo super odnos, meni si gotivna i ovde me ne ugrožavaš. Što se tiče Gruja na prvu smo se zgotivili, gledam te kao jednu od dražiš osoba ovde. Mislim da si se u utorak isponižavao. Ponižavaš se kad voliš nekog... Devojke im se gledaju, pa ovde povraćaju, mislim na Bebicu i ko zna šta bi bilo da ga ostavi i on bi se ponižavao. Ja sam voleo da se vi pomirite, on kad je plakao tebi nije bilo dobro. Utorkom ovde svi kockaju, a priča se samo o tebi i Aci. Ostavljam Gruju - rekao je on.

Nakon Terze reč je dobila Sofija Janićijević.

- Sa Mimom sam u Odabranima, razgovaramo, komuniciramo i nema šta da mi kaže osim da me ispituje i provocira Gastoza. Nisam pratila vašu ljubav od pre, tako da ne bih komentarisala. Mladoj devojci ne priliči da se upeca na Uroša ili 90% muškaraca koji ovde borave. Ako si htela da ga ostaviš trebala si da ustaneš i neko vreme da ne ulaziš u vezu. Mislim da te Gruja voli, ali da ne zna da pokaže svoje emocije. Ja iz poštovanja ne bih volela da spavaš na dušeku, pa ću da pošaljem Gruju - govorila je Sofija.

Sledeća je nominovala Miona Jovanović.

- Mima i ja smo korektne, nikad nismo imale rasprave. Ovo što si uradila sebi si napravila glupost, ali si se izvukla iz lošeg odnosa. Gruja je dečko koji se ozbiljno ponižava, Uroš je hrani, uzima njegovu večeru, a j*bao ju je pre par dana. Ona je tebe odj*bala, a nudiš joj doručak. Kad sam videla snimak iz izolacije samo šlog što me nije strefio. Nijedna žena ne bi pristala na pomirenje. Ti bi hteo, ali te ona odj*bava - govorila je Miona.

- To bi vi isto radili - rekao je Gruja.

- Ja u životu ne bih prešao da neko j*be moju devojku. Ti si sad pokazao da mene ne poštuješ. Gledao sam da ublažim, a mogao sam da raspalim paljbu. Ja sam moje mišljenje rekao, a ona ne priča iz moje glave. Ne treba da budeš iskompleksiran. Ona ako malo mahne repom ti ćeš da se pomiriš sa njom - besneo je Ša.

- Ne znam koja devojka bi prešla preko onog ponašanja. Urošu si ćutao. Nisi ispao muškarac, bio si pregalan. Ne bih volela da u životu imam prijatelje koji su kockari i alkoholičari. Šaljem Gruju u izolaciju - poručila je Jovanovićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić