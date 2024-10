Žestoko do samog kraja: Takmičari ne smanjuju gas, Mimas i Gruja dobili brutalne kritike! (VIDEO)

Nije im bilo lako da ovo slušaju!

U toku je emisija "Nominacije", a večeras takmičari "Elite" večeras biraju između Nikole Grujića Gruja i Milene Mimas Šarac. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandru Kockaru.

- Krenuću od Gruja, mislim da je to čovek koji ima dozu samoživosti u sebi. On mene preoptereti problemom sa Mimom, pa me posle pita zašto se ja sklanjam od njega. On je meni tražio savet, a na moj savet uvek ima da kaže da nije tako. Neka radi kako misli da treba. Najgluplju savet koju je mogao da me pitao je nakon raskida sa Kristom, kad me je pitao da spava sa njom u krevetu - govorio je on.

- Ti si meni rekao da mogu slobodno - rekao je Gruja.

- Mogao si da pitaš da spavaš sa mnom, a ti si legao pored nje u mali krevet. Postao si energetski vampir, to moram da ti kažem, mene umara mnogo tvoja situacija. Ja ne mislim da si loš čovek. Mislim da Mima nema srama ni blama, loš je čovek i šaljem je u izolaciju - nastavio je Aca Kockar.

- Ja kad čujem Grujine izgovore i opravdanja pogodi mi živac. Mima je za mene jedna mlata zamlata, nije škrta, nije zlonamerna, jedino joj je stalo do toga kako izgleda. Gruja je naziva idealnom, a čuli smo da ni košulju nije znala da mu opegla - govorio je Raško.

- Nisam mu ja žena da mu peglam stvari - umešala se Mimas.

- Imaju šifre, uvid u poruke i to samo pokazuje kakvi su oni slabići. Niko nije pomenuo večeras da su njih dvoje raskinuli još pre odlaska Grujinog sa Kristinom u krevet, kad ju je ostavio jer nije mogao sa njom da funkcioniše, kad je rekao da mu je bitniji novac od nje. Slabići ste jer vezu niste okonači pre ulaska, a kad ste ušli niste mogli da je iznesete. Prezirem kad ljudi naprave sr*nje, a ne preuzimaju odgovornost i ne snose posledice, nego se izvlače, a sve dublje tonu u glib. Nju prozivaš da je zamenila dva k*rca, a ti bi zamenio pet vagina da si mogao. Nemaš hrabrost da priznaš šta osećaš. Čuli smo da bi se pomiro sa njom da ne gledaju tvoja deca i roditelji, znači pomirio si se da nema javnog mnjenja. Očigledno je da je još uvek voliš. Ja smatram da je vama Uroš osvežio vezu i rasplamsao strasti koje su se gasile. Tebi su novci potrebniji jer više duguješ nego što košra veštačka g*za, tako da šaljem nju - nastavio je Raško.

- Mima, rekla sam da osećam tvoju aroganciju bez pokrića, a sad mislim da je to nedostatak samopouzdanja. Dva puta si ovog čoveka izdala, prvi put kad si ga odvojila od porodica, drugi put sad. Grujo, ja sam tebi rekao da ideš kod neke babe jer ne znam šta treba da se desi da bi se okrenuo. Ne mislim ni za tebe da si preterano dobar čovek, ali ne mislim ni da si zao. Šaljem Mimu - rekla je Keti.

- Mislim da se Mima nije lepo snašla sa Grujom, pa je prešla na Uroša. Nije lepo to što je uradila, ali mislim da je Gruja sam kriv. Njima veza nije bila lepa, inače ona to ne bi uradila. Mislim da je Gruja jedna p*čkica koja vređa devojku. Što si joj izjavljivao ljubav u izolaciji? Znači voliš je, a nećeš da priznaš. Nominujem Gruju - rekao je Ćuba.

- Gruja je smorio sve žive ljude, a ona njega nije tri puta pomenula. Ja sam rekao da si za mene nula. Njega šaljem - poručio je Lule Bahanalija.

Autor: A. Nikolić