Marija Kulić, majka aktuelne učesnice "Elite 8", Miljane Kulić, koja se 10.10. ove godine podvrgla četvrtoj kiretaži, a na bebi je radila sa svojim bivšim dečkom, Lazarom Čolićem Zolom.

Lazar Čolić Zola za emisiju "RedAkcija" govorio je o pozivima sa Marijom i Miljanom Kulić kada je trebala Miljana da odluči da li će roditi to dete ili se ipak podvrgnuti kiretaži, sada je Marija Kulić u "Rijaliti rešetanju sa Jocom novinarom" otkrila šta se zapravo dešavalo.

- Ja sam čula Miljanu veče pre nego što je trebala da dođe u Niš, videla sam koliko ona to želi, pa sam razmišljala, ako se rodi bolesno, ona će da ga čuva, ne mogu da joj zabranim. Mene ne bi grizla savest jer znam da bi donela pravu odluku, ali da sutra ona meni krivi: "Ti si me naterala", ne! Ja sam plakala zajedno sa njom, u zadnje vreme ja non-stop plačem. Dolazi u Niš da se dogovorimo da li će da radi ili ne. Žena legne na sto i može da kaže: "Stanite, neću", u zadnjem momentu možeš da se predomisliš. Prvo ga je ona zvala...Zove ona Zolu, interfon pušten, on kaže: "Pa rodi", ona mu kaže da se probudi i da dođe u Niš, on kaže da je sanjiv i kaže da je zove za 10 minuta. Ona kaže: "Hoćeš ti da se uozbiljiš, roditelji me podržavaju" i Siniši je bilo žao, rekao mi je da joj ne govorim ništa, da ako hoće da rodi, da tako uradi...Ja ga pozovem, znam da nema novca, ja kažem: "Ako hoćeš da budeš sa njom sat i po, dva, ja ću da platim taksi, sedi, dođi, ja ću da platim i da dođeš i da se vratiš da sutra njoj ne bude krivo", muškarce boli uvo, niti preživljavaju tu kiretažu, niti tu trudnoću. Tako da, on meni kaže: "Ne, ne, kakvi ja za Niš, nisam ja na dugme, nek dođe ona u Beograd". On zna da je došla ovde, pozvan je da dođe ovde da mu se plati taksi, ali ne, on nije na dugme...Odjednom je rekla da je voze, ja sam joj rekla da razmisli, ona kaže da nije u stanju da čuva dete sama, da sam ja bolesna da ne mogu da joj pomognem i odemo. Ja nisam volela da je održi, ali nisam htela da je prekinem, da. Tamo smo otišli, razmišljamo se, razgovaram sa anesteziologom i lekarom, da ne krene taj tromb. Taj period 20 minuta mi je bio isti kao kada su je odveli na operaciju za slezinu, da li će da se probudi i kada ustane da neće nešto da krene? Ne bih ja nju mogla da pustim totalno, morala bi...Ovo je prava odluka jer me nije poslušala letos da stavi spiralu. Bila sam napeta, nema dana da nisam pila dva, tri leka za glavu. Malo mi je lakše jer je prošlo, a najviše sam se sekirala zbog nje i kako će ona - rekla je Marija.

