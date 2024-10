Ovo je konačna odluka: Milica priznala da će Terza definitivno biti upisan kao NN lice, pa otkrila Sofijinu mračnu prošlost (VIDEO)

Rešeta kao da sutra ne postoji!

Dušica Jakovljević ove noći ugostila je Marka Đedovića koji je spreman da progovori na sve aktuelne teme u Beloj kući, a sada se Milica Veličković putem telefonskog poziva uključila kako bi porazgovarala sa Dušicom.

Milica je priznala da će Terza definitivno biti upisan kao NN lice, a potom je otkrila Sofijinu mračnu prošlost.

- Milice kako si? - upitala je Dušica.

- Dobro sam, pratim vas. Prošle nedelje si me jako nasmejala - rekla je Milica.

- Milice kako se osećas dok gledaš Terzu i Sofiju? - upitala je Dušica.

- Nadam se da će zauvek ostati zajedno, baš su isti nivo - rekla je Milica.

- On je bio divan dok je plakao u studiju, prosto predivan, ali posle dva dana više nije. Nadamo se da će prema Sofiji biti predivan - rekla je Dušica.

- Dečko je najveći folirant, nadam se da će ostati sa Sofijom da mene ne bi smarao kada izađe jer je NN, ali nek bude s nekom drugom samo mene nek ne zove - rekla je Milica.

- Da li si stvarno odlučila da ga lišiš svakog roditeljskog prava i da upišeš da je otac deteta NN lice? - upitala je Dušica.

- Naravno, zašto ne bih? Doživljavam ga kao da bi otišao u prodavnicu i pre kupio sebi smoki,a ne detetu čim je spreman da radi ovakve stvari dok je sam trudna u šestom mesecu. Ne treba mi stvarno, ni mom ženskog detetu. Još veća sramota će ga biti što svi znaju da je on otac, a upisan je kao NN - rekla je Milica.

- Koliko ti je stvarno teško? - upitala je Dušica.

- Pa iskreno prvih dana mi je bilo jako teško, dobila sam psihijatrijsku terapiju i više ne plačem. Srce mi je mnogo lupalo, nisam spavala i morala sam da potražim stručnu pomoć - rekla je Milica.

- Mogla bi beba da bude ugrožena zbog stresa - rekla je Dušica.

- Zato sam i potražila pomoć, ali hvala Bogu sve je u redu sa bebom - rekla je Milica.

- Kako ti se dopalo kada je Sofija rekla da ti želi sve najbolje? - upitala je Dušica.

- Ona stvarno čačka mečku, mislim da je devojka bila moj fan. Njena majka je rekla da je ona velika vernica, a ona planira da kupi stan. Tako da se nadam da će ona i Terza moći da žive tamo - rekla je Mlica.

- Da li pominje Terza dete sada? - upitala je Dušica.

- Pa ja ne čujem više uopšte - rekla je Milica.

- Da li si trenutno u kontatku sa nekim od Terzine porodice? - upitala je Dušica.

- Ne, nisu me zvali, nemam ni ja šta njih da zovem. Videli su da sam bila na ultrazvuku, ali niko ništa nije pitao. Zvali su me dok se situacija nije konkretizovala, ubeđivali su me da me voli, ali od tog posla ništa - rekla je Milica.

- Da li misliš da je Terza namerno bio Sofijin pik kada je ušla jer su joj se udvarali Karić, Gastoz i mnogi ? - upitala je Dušica.

- Mislim da sa njene strane jeste tako, pritom joj odgovara što ima sve na tacni tamo, ali mi nešto ne deluje zaljubljeno. Nekako mi nije sa njene strane, a on kao on, da nije ona bila bi neka druga. Ona za neke stvari treba imati hrabrost, ovo je onako baš namenski bilo - rekla je Milica.

- Da li im predviđaš neke probleme? - upitala je Dušica.

- Pa videćemo kada bude krenulo o njenoj prošlosti da se priča. Devojka je radila kao manir dama, imam sliku oženjenog čoveka s kojim je bila koji je inače Albanskog porekla, ali meni se ljudi sami javljaju. Čula sam da je radila u Švajcarskoj, ne znam tačno kao šta - rekla je Milica.

- Ti si ga precrtala zauvek? - upitala je Dušica.

- Naravno, zauvek - rekla je Milica.

- To je ozbiljna hrabrost - rekla je Dušica.

Detaljnije pogleadajte u nastavku.

Autor: N.P.