Gastoz pao u očaj: Ljubavna idila sa Anđelom urušena za dan, otkrio da li će nastaviti da se bori za nju! (VIDEO)

Otvorio karte o njihovom ljubavnom odnosu!

Nenad Marinković Gastoz u "Šiša baru" razgovarao je sa Darkom Tanasijevićem o svom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Život mi se sve kako sam i kako nisam sa Anđelom, super mi je ovo učešće, dominiram. Ništa nismo pričali, probao sam, ona svaki dan dobija limunade od mene, odneo sam joj iako ne pričamo, ona je vratila Keti i da više ne radim takve stvari. Prišao sam joj isti dan kad je ono prošlo, gledala je u svoju tačku, nije mi ni odgovorila. Ne osećam se krivim, ali da ne bude da nisam prvi. Rekla je da joj tako odgovara - rekao je Gastoz.

- Da li želi da ubedi sebe da je to najbolje za nju? - pitao je Darko.

- Ja sam joj pobrkao plan, jače smo se zbližili, počeli smo da ležimo. Ovi sa rođendana kažu da su svi gledali i dahtali. Srčan ili ne, kakve su to gluposti? Bitno je da ja nešto kažem da bi oni imali šta da pokaze? Pričao sam sa ljudima okolo, sa Karićem, ja bih to rekao i ništa ne bih uradio. Ovo je malo previše sa njene strane, meni je žao. Nisam njen neprijatelj, ali ovo nema smisla. Jedini smisao je da ona pobegne od nečega što smo stvarno slatko napravili. U jednom trenutku kad smo bili bliski, rekla mi je da bi volela da ovo traje još mesec dana. Ja sam hteo sve da je ispoštujem. Šta više? - nastavio je on.

- Šta ćeš raditi dalje? Verujem da ti se menja mišljenje, rekao si da odustaješ, a onda opet kažeš da nećeš sve da baciš u vodu - dodao je Darko.

- Ja sam rekao da ne želim da ovo prestane. Želim da joj dam vremena da shvati neke stvari, ali mislim da će da tera po svom. Ne bih da trčim za njom, ako će ona opet u budućnosti da baci sve zbog sitnice. Krivo mi je, ali da je brzo krenulo i brzo se rasturilo i to mi je krivo. Nisam mnogo izgubio, ali... Bedno mi je kako prolazimo jedno pored drugog. Glupo mi je jer nemamo nikakav odnos. Jako je glupa priča, besmislena. Jedino što mogu da pomislim da je uradila je da bi se zaustavila priča. Ja njoj u očima vidim sve. Veče pre rođendana smo prvi put ležali u krevetu, rekli jedno drugom prelepe stvari, video sam da funkcioniše i da sam uspeo da otopim led i u pola sata cunami došao i odneo celo selo. Mi se sad kao ne vidimo, ne pričamo... Ko god da je pita govori da je ne pitaju na tu temu - govorio je Gastoz.

- Zašto te toliko nervira Rajačić? - pitao je Darko Tanasijević.

- Jer se ponaša kao debil. Misli da zna da vodi rijaliti. Vidi se da je sve usiljeno - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić