Dao je svima oružje u ruke da me unište: Ena razočarana Pejinom izdajom, ali odlučila da bude jača nego ikad (VIDEO)

Od očaja do sjaja!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Ena Čolić koja je progovorila o svom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom, te se osvrnula na odnos sa Matejom.

- Ena kako si preživela Pejinu izdaju? - upitao je Darko.

- Mnogo sam se razočarala, to je teška izdaja iskreno. Nisam očekivala jednostavno od njega tako nešto, loše sam ga procenila. Ne znam da li je njega povredilo nešto, ali on je mene jako povredio. On je mene dan pre toga pitao da li ja i Mateja imamo neki plan, da ne želi da bude tu u sredini, ali ja sam mu rekla da stvarno ne, ali na kraju ko može da se folira devet meseci? Rekla sam mu da mi odgovara njegov stav da ne želi da bude ni sa kim, kao ni ja - rekla je Ena.

- Da li misliš da su mu ljudi sa strane napunili glavu? - upitao je Darko.

- Da, da. Ovi stariji su mu napunili glavu. On mi je upropastio nešto što mi je najlepše u životu bilo, to je moja tetovaža koju sam uradila za rijaliti. Ovde ima svakakvih ljudi i ta tetovaža me baš održava da ne podlegnem pod uticaj loših ljudi ovde, ali eto u svađi sa Urošem nisam bila dobra. Sve se desilo brzo jako - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš to što te Aneli navela za njvećeg lažnog moralistu Elitu? - upitao je Darko.

- Očekivala sam od svih jer im je Peja dao oružje u ruke, dao im je tu moć. Ja ovde ne osuđujem ljude i ne morališem, ali svi imamo svoje greške. Ja znam da će se ovde sve saznati i sve otkriti - rekla je Ena.

- Do kada ćeš ćutati Mileni Kačavendi? - upitao je Darko.

- Meni se ona jako sviđa, poštujem je iskreno. Ima loše mišljenje o meni, ali mislim da će ga promeniti - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.