Napunili su mu glavu: Mateja ljut na Peju što je ponizio Enu pred svima, odmah stao u njenu zaštitu (VIDEO)

Između njih dvoje ipak nije gotovo?!

Mateja Matijević bio je naredni sagovornik Darka Tanasijevića koji je progovorio o Eni Čolić, a potom i Jovanu Pejiću Peji koji je žestoko ponizio.

- Mateja šta se dešava sa tobom i Enom? - upitao je Darko.

- Ona ne zna kako funkcionišu stvari u rijalitiju i to je bila igra ega. Glupost je što je rekla da može da me ima kad god poželi. Na ulasku me podržava za ovu devojku spolja, a posle okreće na svoju vodenicu. Ona je sebi u*rala priču i odnos sa Pejom samo da bi meni napakostila, to je mene samo na određeno vreme iznerviralo, ali mi smo stvarno prijatelji. Ja i ona ne želimo da budemo jedno s drugim, mi se volimo kao prijatelji - rekao je Mateja.

- Pa dobro rekao si da ste vi bili u kombinaciji - rekao je Darko.

- Ne, to je bio raskid u pitanju. Mi smo bili u vezi, moraš kad izlaziš iz veze, da vidiš kako i šta - rekao je Mateja.

- Ostao si u šoku nakon što si čuo na koji način je Peja spustio Enu? - upitao je Darko.

- Ena misli da je on nju iskroistio za priču, ali ja ne mislim tako. Mislim da mu se stvarno svidela, ali je on nesiguran u definiciju mog i Eninog odnosa. Mnogi su mu punili glavu da oni nisu jedno za drugo, on je nju odveo kod rol vrata da je pita da li je to igra ili? Kada je shvatio njen odgovor ustao je i rekao šta je imao. Ja sam siguran da će se sve ovo iskristalisati. Ona je malo luda, ali se ona jako zagrejala za njega - rekao je Mateja.

- Sve više se sukobljavaš sa Kačavendom u poslednje vreme? - upitao je Darko.

- Da, prosto neverovatno. Misli da smo mi sve izdogovarali, Ena joj nije simpatična od prvog dana, negde je više na strani Aneli. Ja se slažem sa njom negde, ali mislim da mnogo gubi zbog svoje pristrasnosti - rekao je Mateja.

Autor: N.P.