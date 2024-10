Dama sumnjivog morala: Miljana Kulić otkrila najmračnije tajne Ene Čolić, pa se osvrnula na abortus (VIDEO)

Šok !

Miljana Kulić bila je naredna sagovornica Darka Tanasijevića koja je progovorila o abortusu, a potom i otkrila mračne tajne Ene Čolić.

- Miljana kako se osećaš? - upitao je Darko.

- Sad sam super, ali posle emisije odem isplačem se i legnem da spavam - rekla je Miljana.

- Šta se dešava sa Zolom? - upitao je Darko.

- Ništa, ne bi se zadržao plod, ali trebao je da ide sa mnom da čuje svojim ušima da nije u redu. Nije pozvao da me pita ni šta ni kako, završena priča totalno, on je za mene mrtvak - rekla je Miljana.

- Ovih dana vodiš ratove sa Urošem Stanićem, šta se dešava sa tim? - upitao je Darko.

- Namerno vidi da sam u crvenom i namerno mi dobacuje abortus, spirala, mnogo me iznervirao da sam htela da ga prebijem - rekla je Miljana.

- Miljana šta misliš o Eni? - upitao je Darko.

- On je blam nad blamovima, sve dublje se kanali. Mrvica mi je rekla da zna Enu iz Budve, da je prodavala epruvete u klubu kao promoterka, napijala ga je i posle te strace odvlačila u krevet. Nije lepo sa Pejine strane što je ustao i ogradio se od odnosa sa njom. Mrvica je to rekla i ona priča o tome, a Ena non stop priča o moralu - rekla je Miljana.

- Kojom pesmom bi opisala Enu ? - upitao je Darko.

- Igračka samoće ili beznadežan slučaj - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.