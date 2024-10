To je najhladnija osoba koju sam video u životu: Karić razvezao jezik o Sofiji Janićijević, evo šta je rekao za Terzu (VIDEO)

Rešeta!

Stefan Karić bio je poslednji sagovornik Darka Tanasijevića ove noći, te je progovorio o mnogobrojnim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Mislim da šta god da je saznao za Milicu trebao je da sačeka da se porodi. Do sada nisam video tako hladnu osobu ovde kao što je Sofija, totalno je nezainteresovana. Ne daje jedan posto sebe u vezi, meni to tako izgleda. Kao da je on uvek taj koji nju grli, ljubi, a ona uzvraća ali ne na takav način, kakav bih ja želeo da vidim - rekao je Karić.

- Kakvo mišljenje imaš o Eni? - upitao je Darko.

- Pa ja nju znam spolja, ali ona ovde nekako puca. Ona mi je šou od početka, ali imam osećaj da će pući svakog momenta jer ne dozvoljava da joj iko išta kaže - rekao je Karić.

- Šta misliš o Anđeli i Gastozu? - upitao je Darko.

- Mislim da se Anđela nije baš toliko zagrejala, ali ko zna možda je i neki test. Ne sviđa mi se što nije skočio da je odbrani - rekao je Karić.

Autor: N.P.