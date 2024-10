Šok: Najo progovorio o poljupcu sa Miljanom, nastao haos u Beloj kući! (VIDEO)

Nisu znali za njihovu bliskost!

U toku je "Igra istine" koju nedeljom nakon emisije "Izbacivanje" u Beloj kući organizuje Lepi Mića. On je postavio pitanje Nenadu Ćubiću.

- Ko je lošiji čovek, Filip ili Miloš? - pitao je Mića.

- Miloš jer je rekao da sam ja loš čovek - odgovorio je on.

Sledeće pitanje postavio je Milici Dugalić.

- Koga bi izabrala da ti bude zet, koga da ti bude muž, a koga da ti bude sin? - pitao je Mića.

- Za zeta Daču, za sina Karića, a za muža nijedan na Raduleta ne liči - priznala je Milica.

- Bebice, šta bi radio kad bi saznao da ti je Milica majka? - upitao je Mića.

- Obesio bih se - rekao je Bebica.

- Ja bih to kupila konopac - poručila je ona.

- Ivane, da li bi proveo letovanje na pustom ostrvu sa Milicom ili Kordom? - pitao je Lepi Mića.

- S obzirom da sam o teta Milici svašta lepo čuo, sa njom bih ako treba ostao ceo život. Imam pitanje za Miljanu, zašto si skrhana i da li te je neko razočarao? - poručio je Ivan.

- Ti, jer sam otišla u hotel, spavali smo 15 minuta, a on me je pitao odakle ja tu. Zagrlila sam ga, ustao je i pitao me to - odgovorila je Miljana.

- Najo, šta ti se sviđa kod Miljane, a šta ne? - upitao je Lepi Mića.

- Ja sam rekao da je ona lepa devojka, ali mi se ne sviđa njeno ponašanje, psovanje... Mi smo se već poljubili u usta - priznao je Najo, nakon čega su krenule ovacije jer takmičari nisu znali da se to desilo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić