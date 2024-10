Pljušte teške uvrede: Milena optužila Naju da je koristio Miljanu, nastao brutalan sukob (VIDEO)

Nova drama u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Miljanu Kulić i Nikolu Škatarića.

- Nije slučajno da niste bili na žurki sinoć ni jedno, ni drugo. Vidi se da patite - glasilo je pitanje.

- Nisam želela da idem na žurku jer nisam imala alkohola. spavala sam 12 sati i to je to. Lep je on, lepa sam ja, a kao par ne idemo. Moram da demantujem da se družio sa mnom zbog kafe i cigareta, jer je on meni kuvao kafe i davao cigarete. Ja sam njemu zadnja tri dana davala, rekao je da će da mi vrati, ali sam rekla da ne treba jer sam ja imala viška - rekla je Miljana.

- Najveći problem je što baba(Milena Kačavenda) sve gleda krzo sebe, ona je ljubomorna na ove mlade devojke. Ja sam njoj spremao iz mog budžeta da jede. Ti si nesrećna, ne znam u čemu je tvoj problem - rekao je Najo.

- Sam si išao po kući i pričao za Miljanu da imaš kafu i cigarete. Ti si žigolo. Dobio si šta si tražio. Ti si iskompleksirano brdo slanine - dodala je Milena.

- Hvala, mnogo dobro izgledam. Ova žena je mnogo pokvarena - nastavio je Škatarić.

- Ti meni možeš da p*pušiš k*rac - odbrusila je ona.

- Hteli su da ga odvoje od mene, ali družićemo se. Sve ćemo isto, samo nećemo da spavamo zajedno - saopštila je Miljana Kulić.

- Rekao je da mu ide da ima cigarete, piće i kafu. Užas... Njena dobra volja. Sve dok ima ovaca, biće i šišanja, tako da makaze u ruke - dodao je Gastoz.

- Drago mi je što moj kulturni dečko ovako priča. On je pružio šansu Miljani, drago mi je što joj je pružio emociju. Budemo videli, Miljana Kulić - poručila je Slađa.

Autor: A. Nikolić