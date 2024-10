Svi veruju u njihovo pomirenje: Sumnjiva bliskost Jelene i Ivana bacila ukućane u rebus, mnogi ih osudili! (VIDEO)

Obnovili odnos?!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Naredno pitanje postavljeno je Aneli Ahmić.

Pitanje za Mionu: Pitala si Gruju u kom mesecu budu lisice, zašto? -pitao je Milan.

- Gruja je pričao da je bio taj zadatak i meni se ta igrica ne sviđa uopšte, tako da sam pitala kako to funkcioniše i o čemu se radi u igrici -rekla je Miona.

Pitanje za Aneli: Od kad podržavaš Jelenu i Ivana? -pitao je Milan.

- Nemam ja šta njih podržavati, mi smo sedeli ispred i Ivan je došao, samo sam pitala od kad pričaju. Jelena se smeškala i rekla sam da vodi ka tome da će se pomiriti. Ivan je malo popio i pričao nešto nepovezano, gledamo mi šta priča, tako da sigurna sam da će doći do primirja, mislim da će se oni pomiriti. Što se mene tiče, nemam ništa protiv ljubavi -rekla je Aneli.

- I ja mislim da će se pomiriti, Jelena je navela pozitivne osobine za Ivana, on je pocrveneo na igrici. Jelena kad bi htela oni bi obnovili odnose, ja sam rekla da je greota da se razdvoje tako da mi je indirektno rekao da će se pomiriti -dodala je Miljana.

- Ja sam se sinoć smejala jer mi je bilo nenormalno što pričamo posle svega, meni je takođe ta zbunjenost bila zanimljiva od strane ukućana, mi pričamo kao normalni ljudi, krivio me je za sve najgore što postoji a on je pravio dete osobi napolju tako je to bila tema razgovora -rekla je Jelena.

