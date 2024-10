Muk u Beloj kući: Marinkovići progutali najveće bljuvotine i izdaje, nakon javne preljube Ivan i Jelena zakopali ratne sekire! (VIDEO)

Šokantno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za

- Možeš li nam reći kad bi mogao da biraš koga bi izabrao Aneli, Anđelu, Mrvicu ili Enu? - glasilo je pitanje.

- Ako sam već izabrao izabrao sam Enu i ne treba da menjam svoju opciju. Ako sam tako izabrao, tako će i da ostane - rekao je Peja.

Sledeće pitanje za Ivana Marinkovića.

- Posle svega zar te nije blam sebe da ideš za Jelenom kao utvara. Isto pitanje i za Jelenu posle svega što je Ivan izgovorio za tebe i tvoju porodicu, imaš li bar malo dostojanstva? - glasilo je pitanje,.

- Nije me blam čim sam to uradio. Nisam planirao, desilo se. Vraćam se na početak, da je bilo ovako ne bi dolazilo do onoga do čega je došlo, pa me to malo teši. Nelogično je da smo oboje to uradili. Slažem se da će biti osuda, kao i podrška i porodica da im nije dobro kad sve ovo vide - pričao je Ivan.

- Gledaoci su u pravu, kao što sam i rekla. Ovo je vam pameti i nenormalno je da komuniciramo posle svega. Ja sam osetila da treba da komuniciram sa njim, ne bi li se neke stvari stišale, ako ne dođemu u fazu za dva dana da se vređamo. Isto ovako smo razgovarali i napolju, kad je to pretvorio u s*ksualne odnose. Ponadala sam se da ćemo normalno da se ponašamo. Od pomirenja nema ništa mi se 29. oktorba razvodimo. Ako se desi pomirenje, a mi se ne razvedemo opalite po nama. Ja i dalje stojim pri tome da ništa nisam izmislila. On je za moju porodicu monstruozne stvasri izgovorio. U komunikaciji sa njim me najviše koči što to gleda moja porodica, ali eto tako sam izabrala sad. Ako se budemo ponovo izvređali izgleda da će i to biti prirodno - govorila je Jelena.

