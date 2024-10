Rešio da ispravi grešku: Gastoz pozvao Ša, pa zatražio od njega da nikad više ne uvredi Anđelu (VIDEO)

Ispravio grešku!

Nakon emisije 'Pitanja gledalaca', Stefan Karić prišao je Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi pokušao da im pomogne da reše problem. Gastoz je potom pozvao i Nenada Aleksića Ša kako bi ga zamolio da više ne vređa Anđelu.

- Anđela, šta treba Gastoz da uradi? - upitao je Stefan.

- On ne treba ništa za mene da uradi, mi smo završili i to je to - rekla je Anđela.

- Moraš da znaš koliko si surova u nekim momentima, ako želiš neki boljitak ili nešto onda moraš da spustiš loptu - rekao je Stefan.

- Ja ne znam da li treba nekog da udarim ili nešto da bi ona bila srećna - rekla je Gastoz.

- Uporno zaobilaziš glavni problem - rekla je Anđela.

- Mislim da ovo nije ništa krupno i veliko, ali jeste da upada u oči - rekao je Karić.

- Pa zamisli da mene ne brani, a brani tamo nekoga - rekla je Anđela.

- Mislio sam da smo rešili odnos - rekao je Gastoz.

- Ma, potpnuo je nebitno - rekla je Anđela.

- Anđela, nezdravo je to što radiš, pusti rijaliti i pusti sve, samo se opusti - rekao je Gastoz.

- Ja sam se iznervirala tada, sad se ne nerviram, ne mogu da verujem da li se trudiš da ne shvatiš ili ne shvataš - rekla je Anđela.

- Ja itekkao razumem šta ti pričaš, ali u ovom slučaju nemaš potrebe tako da reaguješ - rekao je Gastoz,

- Ova situacija je za mene zapečaćena - rekla je Anđela.

- Ša, da li možeš više u životu da joj ne kažeš stvari koje si joj rekao, a u slučaju da me ne ispoštuješ, je l' nije problem da se više ne družimo - rekao je Gastoz.

- Mogu, ispoštovaću te. Bilo, prošlo - rekao je Ša,.

- Ja nikoga ne diram prvog, neću peckati, ali ako me dira odgovoriću - rekla je Anđela.

- Ako ti ustaneš i kažeš nešto, mene upališ i onda se ja vratim šta si ti rekla - rekao je Ša.

- Hvala vam - rekao je Gastoz.

- Okej, ovo smo rešili, ali i dalje neću promeniti mišljenje o onoj situaciji. Možda ti je kobra jela iz ruke, ali teško da će Anđela - rekla je Anđela.

