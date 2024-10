Raskrinkavanje: Osman otkrio da li su Anđela i Stefan ikada bili zajedno, a evo šta kaže za Gastoza (VIDEO)

Ipak su bili zajedno?!

U emisiji 'Pitam za druga' voditelj Joca Novinar putem Viber poziva uključio je Osmana Karića koji je poznat po britkom jeziku. On je, naime, dao svoj sud o aktuelnim temama u Beloj kući, a najveći pečat njegovog uključenja ostavila je priča o Stefanu Kariću i Anđeli Đuričić.

- Osmane da li su Anđela i Stefan bili zajedno? - upitao je Joca.

- Moram da te razočaram, ja sam prošli put dao mašti na volju. Moram da se izvinim Anđelinoj porodici, neko sam ko govori samo istinu. Došli su zajedno kod Filipa Cara na rođendan i otišli sa njega zajedno. Mislim da su jako dobri drugovi i da između njih nema ništa sem drugarstva. Vidim da su i sada dobri prijatelji, ali ja znam Stefana kako diše. Možda sam preterao u vezi Anđele - rekao je Osman.

- Osmane koje devojke su sve iz Elite 8 dolazile kod vas? - upitao je Joca.

- Ne mogu ni da se setim više koliko ih je bilo, ali ne bih sad ni da pominjem te devojke obzirom da imaju momke. Stefan i Teodora su mi malo zagolicali maštu jer nisu imali iste priče, trebali su da se dogovore - rekao je Osman.

- Meni je Mensur rekao indirektno da će Anđela do kraja Elite biti sa Stefanom Karićem - rekao je Joca.

- Ne znam koliko je to istina, ja to ne vidim. Stefan ne bi prešao preko Gastoza bez obzira na sve, on je sad dobar sa njim. Stefan nije takva ličnost da bi oduzimao drugima devojke - rekao je Osman.

- Kako vam se čine Gastoz i Anđela? - upitao je Joca.

- Sve puca od emocija, mislim da će doći do veze. Ja bih im dao one lisice koje su nekad bile, to bi ih još više zbližilo. Mislim da će doći do veze svakako - rekao je Osman.

- Pominje se često Stanislav, čak se i on oglasio. Da li mislite da tu može nešto da bude? - upitao je Joca.

- Ne verujem da bi mogao da joj priđe, a kamoli osvoji. Možda je dečko dao sebi malo više na važnosti, kao da je on neki mačo tip. Ne bi mogao ni da joj priđe - rekao je Osman.

- Kako vam se sviđa Ena? - upitao je Joca.

- Nije ona nimalo naivna, ušla je i odmah se zakačila na Aneli, nekoga ko je jak igrač. Vidi se da je prošla dosta i tačno se vidi da je dva koraka ispred svih. Peja je njena target meta, ali ima pravo - rekao je Osman.

- Kako vam se sviđaju Terza i Sofija? - upitao je Joca.

- Nezahvalno je da pričam loše obzirom da me stalno pominje i pozdravlja. Ne opravdavam ga, napravio je grešku. Taj njegov postupak ne mogu da opravdam, ali mislim da će još gore proći u vezi sa Sofijom. Video sam njene kompromitujuće slike po nekim restoranima, kafanama ko zna u kakvim je rupama bila. Birala je prvo Karića i Gastoza, ali tu nije imala prođu, pa ko veli ajde Terza. - rekao je Osman.

- Osmane koga bi voleli za vašeg sina, koju devojku? - upitao je Joca.

- On je čekalica, ali on ima devojku u spoljnom svetu. Njemu bi odgovarala verovatno Anđela, ali pošto nikad ne bi prešao preko Gastoza ne vidim nijednu drugu da bi ušao sa njom u kombinaciju. Moram da se izvinim i njegovoj sadašnjoj devojci koja je napolju, ovo je samo moja predpostavka - rekao je Osman.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.