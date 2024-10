Sofijina majka završila u hitnoj! Porodica van sebe, otac od muke ne zna gde udara: Terza je smrad smrdljivi!

Porodica Sofije Janićijević očajna je zbog njene veze sa Borislavom Terzićem Terzom, koji je zbog nje ostavio trudnu verenicu Milicu Veličković, koja će se poroditi početkom januara.

Terza je zbog svog postupka u "Eliti" naišao na žestoku osudu javnosti, kao i Sofija, koju brojni gledaoci Pinkovog rijalitija nazivaju ljubavnicom. S tim u vezi, pokušali smo da stupimo u kontakt s njenom majkom Brankicom Janićijević, koja nam je priznala da je na poslu, u gužvi, i obećala da ćemo se čuti kasnije. Međutim, kada smo je opet pozvali, nekoliko puta nam je prekinula vezu - nije odgovarala na naše pozive, ali ni poruke.

Nešto raspoloženija za razgovor bila je Maja, Sofijina sestra od tetke.

- Nikad smo gore zbog čitave ove situacije! Sofiju podržavam, ali taj odnos sa Terzom ne! On je smrad jedan smrdljivi - rekla je Maja, koju smo pitali zbog čega ima takav stav, budući da se Terza sjajno ponaša prema Sofiji.

- Džabe se on lepo ponaša prema Sofiji kada je mogao da uradi to što je uradio. Sutra bi i njoj to mogao da uradi ili bilo kojoj drugoj.

Posebno im je teško palo to što je Sofija imala seks sa Terzom.

- Majka je dva puta bila u hitnoj, užas, užas! Ona je baš loše! Sofijin otac je u šoku, ne gleda više, niti ga zanima. Cela porodica je katastrofa - rekla je ona za Pink.rs, a potom se osvrnula na brojne stvari koje se o Sofijinoj prošlosti pišu i šeruju na društvenim mrežama.

- Taj čovek o kom se priča da je bila s njim nije Albanac, a ona slika sa curom, gde se ljube, to je njena tetka koja se ne eksponira - rekla je Sofijina sestra Maja za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević