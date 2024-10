Mogla sam da budem sa njim da sam želela: Aleksandra Nikolić smatra da se sviđa Mateji, Aneli pozelenela! (VIDEO)

Opa!

U toku je nastavak emisije 'Gledanje snimaka'. Današnji voditelj je Milan Milošević. U narednom video klipu Aleksandra Nikolić priča Eni Čolić kako je primetila poglede Mateje Matijevića prema njoj, te smatra da može da bude sa njim kad god poželi.

- Mislim da se Aleksandri ovde sviđa Mateja, vidiš kako se ona smeška ovde. Ono što je Mateja meni govorio to je da je ne gleda na taj način. Ja sam njoj rekla da sam videla flert Mateje i Aleksandre i ako je ona tvrdila da joj se on ne sviđa. Možda da nije bilo zadatka sa mnom to veče oni bi se i smuvali, ja im želim svu sreću ako dođe do nečega -rekla je Aneli.

- Ja svima kažem sve u lice, ja da sam htela da budem sa Matejom mogla sam da budem. Kod Ene mi se ne sviđa mnogo stvari ali eto draga mi je. Ja sam videla kako me on gleda i provalila sam to, ali ja to retko kad kažem, da sam želela mogla sam da budem sa njim -rekla je Aleksandra.

- Biće ovde kako je kome suđeno, mislim da Mateja želi da preleće sa jedne na drugu tako da me ne bi čudilo da mu se svidi i Aleksandra, ona je atraktivna devojka. Aneli se izjasnila da ne želi ništa sa njim tako da dečko može da nastavi dalje ali ja ipak vidim malo ljubomore između svih njih -rekao je Mića.

Autor: Nemanja Šolaja