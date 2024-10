Vesna Vukelić Vendi žestoko je iskritikovala trudnu Milicu Veličković dok je u emisiji "REDakcija" na RED TV komentarisala javnu preljubu Borislava Terzića Terze i njegovu vezu sa Sofijom Janićijević.

Na objavu ovog Vendinog izlaganja reagovao je bivši učesnik "Elite", Marko Đedović, koji je žustro prokomentarisao njeno izlaganje i bez dlake na jeziku je izneo svoj stav.

- Bogougodna podrška, u pravoslavnom dugu, podrške Ivanu i svim osobama koji zanemaruju svoju decu, u duhu hrišćanstva i pravoslavlja baš onako kakva je i ona u tome...Je l' to to svetoslavlje koje gospođa promoviše ili je ipak ona plaćena da sve to izvulgarizuje i oskrnavi kako svojom pojavom tako i onim što priča. Gospodi pomiluj! - napisao je Đedović između ostalog.

Autor: Nikola Žugić