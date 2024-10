Taki mora hitno u bolnicu: Zdravstveno stanje mu je narušeno, ovo su detalji

Otac bivše učesnice "Elite", Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, kako je njegova ćerka Maja u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji otkrila, moraće da se hospitalizuje!

Maja Marinković, bivša učesnica "Elite", gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji progovorila je o zdravstvenom stanju svog oca, Radomira Marinkovića Takija, kog dugo nema u medijima, te je otkrila da će Taki morati par dana da se hospitalizuje, kako bi mu se poboljšalo zdravstveno stanje.

Šta se dešava sa Takijem, nema ga već duže vreme u medijima?

- Taki je ozbiljno bolestan i čak će morati da se hospitalizuje na par dana tako da sam odlučila da ga sklonim sa događanja i o mojim ljubavnim odnosima. On je navikao da je oko mene haos i on zna kada je nešto tačno ili nije, takođe ne dozvoljavam da se neko meša u moj privatan život i ja sve sama radim. Rešiče se sve to ne sumnjam ja u njegovu medicinu - rekla je Maja u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

Autor: pink.rs