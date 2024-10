Brutalno je ponizio trudnu verenicu: Aneli osudila Terzin odnos sa Sofijom, on je odmah uvredio: Brkata! (VIDEO)

Haos!

Na samom početku emisije ''Pitanja novinara'', predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević postavio je pitanje Aneli Ahmić.

- Aneli, kako si? - upitao je Darko.

- Dobro sam - istakla je Aneli.

- Šta se to dešava sa Terzom i tobom? Sasuka si Sofiji i njemu sve u lice, nakon što si se zgrozila njihovim se*sualnim činom, a onda doživela verbalni atak s njegove strane - kazao je Darko.

- Rekla sam da mi je to degutantno. Ona je pokazala da nije čedna i fina. Mislila je da će treptanjem okicama zavarati ljude kako je dobra i mila, a onda smo videli brutalan se*s. Ono je katastrofa. Katastrofa je kako se to on ponaša. Milica je njegova verenica, s kojom čeka dete, a ostavio ju je na brutalan način i ponizio - kazala je Aneli.

- Izvini, šta je to brutalan način? Gusko jedna! Brkata! Kako sam ja nju brutalno ostavio? - upitao je Terza.

- Magare jedno, kad je neko brutalan, on je ekstreman u svojim postupcima - kazala je Aneli.

- Rekla si da je opštio sa Sofijom kao da je krava - dodao je Darko.

- Da, tako je. On je dno dna od muškarca. Prosipaju neki lažan moral ovde, to mi se nikako ne dopada. Dok Milica kod kuće pati, oni se vaćare ovde - istakla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.