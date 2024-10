Razvezao jezik: Uroš urnisao Sofiju i Terzu, tvrdi da je on izmislio mračne tajne Miličine prošlosti! (VIDEO)

Nemilosrdan, kao i uvek!

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima. Uroš Stanić sledeći je dobio reč.

- Meni je ovo katastrofa, od starta ih osuđujem. To da se srede, to samo pokazuje da ga Sofija koristi. Juče sam je nazvao jahačicom apokalipse, jer meni je ovo degradiranje Milice i izmišljanje njene prošlosti. Smatram da je Terza izmisio sve ono za Milicu, kako bi se oprao. Prošle sezone mu nisu smetale trojke, rekao je da ga njena prošlost ne zanima. Ove sezone mu sve smeta, ne bira sredstva da opere Sofiju. S njom odavno imam konflikt, nema empatiju kao ženska osoba. Povrh svega je njihov s*ks, ono je odvratno. On neće biti nikakav otac, nije izabrao to dete - rekao je Uroš.

- Luka, šta je tvoj stav - pitao je Darko.

- Terza zna da ja nisam za to, trebalo je da sačeka porođaj. Danas sam mu rekao da ne treba da ga opterećuju uvrede, jer je izabrao taj put. Da je hteo, mogao je da sačeka. Mislim da ne može da se izbori sa situacijom. Već mesec dana imamo 30 ljudi koji mu govore da Sofija nije iskrena. što se tiče one scene, svako ko je rekao da je gadno i jadno, sigurno je to isto doživeo - rekao je Luka.

- Siguran sam i da ljudi koji vole Milicu, ne bi dozvolili sebi da komentarišu Sofiju i Terzu, jer i nju samu podsećaju na to - kazao je on.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković