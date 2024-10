Izmami mi osmeh, ne znam na koji način: Anđela priznala da je slaba na Gastoza, pa otkrila da li ima šanse kod nje! (VIDEO)

Stavila karte na sto!

Anđela Đuričić bila je naredni sagovornik predstavnika portala Pink.rs, Darka Tanasijevića, s kojim je razgovarala o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Anđela, kakav je to Gastozov pogled, koji te uvek nasmeje kad ti poželiš da budeš ozbiljna? - upitao je Darko.

- Tajlandski pogled. On ima taj neki pogled, jako čudan, koji iskoristi kad sam ljuta, kako bih se nasmejala. Izmami mi osmeh, a ja ne mogu nikom da objasnim zbog čega se smejem - kazala je Anđela.

- Koliko se u tebi često sukobljavaju Anđela i Helga? Šta je razika? - upitao je Darko.

- Sve zavisi od situacije do situacije. Nikad se ne zna kad će se Helga pojaviti. Helga se samo javi kad oseti potrebu da štiti samu sebe. Gastoz i ja smo drugari, videćemo kako će dalje biti - kazala je Anđela.

- Gastoz je rekao da bi ti bio verniji nego tvoj pas Snupi - kazao je Darko.

- Čupavac je čupavac. Ne bih ja mešala to. Pas je pas - kazala je Anđela.

- Rekla si da je pesma koja opisuje Gastoza i tebe ''Mi'' od Dina Merlina - kazao je Darko.

- Da, lepa je to pesma. Što se tiče našeg odnosa, stvari često i dosta brzo menjaju. Ne smatram da je dosta vremena prošlo da bih ja imala vremena da budem sigurna u nas. Vremenom ću uvideti kakva je situacija među nama. On je video sve moje strane, dok ja njegove nisam. Nisam ga videla u nekim svađama. Treba nam vremena, to je činjenica - kazala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.