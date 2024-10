Anita za Pink.rs progovorila o operaciji, pa priznala u kakvom je odnosu sa Anđelom Rankovićem: Čujemo se, ali... (FOTO+VIDEO)

Kako je portal Pink.rs saznao, pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović podvrgla se estetskoj operaciji nosa, te se naša ekipa odmah uputila u jednu prestoničku privatnu klinku, iz koje je ona jutros izašla nakon operacije!

Anita Stanojlović i tokom rijalitija je govorila da želi da operiše nos, te je tako, nakon pobede u "Eliti 7" želela da sebi ispuni želju, a sada je za portal Pink.rs na samom početku razgovora otkrila kako je protekla operacija.

- Operacija je super prošla, vidiš da nisam otečena, o zahtevu sam pričala u "Eliti", htela sam da sakrijem, ali nisam uspela - rekla je Anita, a onda je otkrila da li je dobila podršku bivšeg dečka Anđela Rankovića, te i u kakvom su odnosu trenutno:

- Jedino Anđelo zna i moja drugarica, okej smo, čujemo se, nismo zajedno, korektni odnosi...Kod mene ima nade za pomirenjem, ja sam mu rekla da ne odustajem, nismo uopšte u ljubavnom odnosu, ali što se tiče pomirenja, ja hoću, ali nije do mene samo, nego je i do njega - rekla je pobednica "Elite 7", te je i priznala do koje granice je spremna da ide zarad pomirenja sa Rankovićem:

- Znate mene, gledali ste me u rijalitiju - nasmejala se Anita, te nije želela da komentariše vezu Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore, svoje bivše supruge, a o čemu je još govorila, pogledajte u nastavku:

Autor: A. Nikolić, Nikola Žugić