Dabogda to strašilo napunili slamom! Jasmina Ahmić javno urnisala Enu Čolić: Ona je SOTONA, ko zna ko toj bolesnici odgaja dete!

Jasmina Ahmić, majka učesnice "Elite" Aneli Ahmić, ponovo je stala u zaštitu svoje ćerke nakon njenog jučerašnjeg sukoba s Enom Čolić.

Kao i prethodnih dana, i noćas su pale teške međusobne uvrede između Aneli i Ene tokom emisije "Pitanja novinara", a njenu majku Jasminu najviše je šokiralo kada je Ena rekla Aneli da joj je "napunjena utroba".

- Dabogda nju napunili slamom, strašilo jedno! Meni ona izgleda kao žena koja ne viđa svoje dete, da joj dete neko drugi odgaja, kao da živi nekim razuzdanim životom, a dete ko zna gde je - počela je Jasmina priču o Eni Čolić za Pink.rs.

- Nekada, u moje doba, bile su grupi devojke, to su one devojke koje jure poznate bendove, kao nekad Bitlse. Ludovale bi za njima, pa kasnije sa njima spavale. Ja sam mislila da to više ne postoji, a ona nje ustvari takva. Tamo je našla onog nesretnog, malog Peju, nema tamo niko drugi poznat, a njemu su roditelji poznati. Ena čitav život juri te poznate, hvali se:"Ne znaš sa kime sam ja sve bila, to su ovi, to su oni". Ona je bolesna, poremećena. One reči koje ona govori, to može samo iz sotone da izađe. Ona je iz neke familije, šta je to, pa se toliko hvali? Čitala sam ja svašta o tome.

Ne krije da o njoj ima najgore moguće mišljenje.

- Ena je bolesna, poremećena osoba koja hoće da bude dama, a nije. Gleda u plafon kada priča, što kaže Aneli, ima kockastu g*zicu i krive noge. Ona će da vređa moju Aneli? Ona Aneli ne može polizati stopala! Ona je nula od žene, neviđeno čudo, katastrofa od osobe. Kačavenda, nema šta joj ne kaže, a ova dođe i kaže:"Ja vas poštujem". Hoće sve jake igrače da privuče sebi. Kupi tamo pepeljare po kazinu, obična konobarica, a priča da je dizajnerka. Priča juče da je kreatorka, pa ona haljina od pliša što je juče nosila, ima da se kupi na svakom štandu. Jaka joj kreacija, u vražju mater - zaključila je Jasmina Ahmić za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević