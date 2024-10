Prvo oglašavanje Gastozovih! Tozla za Pink.rs: To što on radi sa Anđelom je...

Prvi put otkako je Nenad Marinković Gastoz postao učesnik "Elite 8" za naš portal oglasio se njegov najbolji prijatelj, popularni reper i muzički producent Damjan Čarapić poznatiji kao Tozla.

Gastozovo muvanje s Anđelom Đuričić nedeljama unazad glavna je tema u "Eliti", ali i na društvenim mrežama, gde sve vrvi od njihovih romantičnih, ljubavnih snimaka koji obaraju trending liste. Rano jutros se, konačno, dogodio i njihov prvi poljubac u Anđelinom krevetu, međutim tokom dana usledile su nove nevolje u raju, budući da je Gastoz ponovo imao potrebu da za crnim stolom stane u odbranu Ene Čolić, zbog čega ga je Đuričićeva ranije već kritikovala.

Tozlu, Gastozovog najboljeg prijatelja, pitali smo da li se on inače ovoliko trudi oko devojaka, kao što se trudi oko Anđele.

- Što se tiče udvaranja, to je totalno njegov fazon. To što sam video, to je totalno on. Jedini problem je to što on, kada nešto vidi da može, onda mu to više nije zanimljivo. Takav je i sa teretanom, na primer - otišli smo, trenirali mesec danam, video je da može i odustao je (smeh). Tako je i sa ribama, kada vidi da može, onda mu više nije zanimljivo. Jedino što je sa njom ovo baš dugo trajalo, koliko sam skapirao, to traje od početka. Ona mu je nešto posebno zanimljiva. Gotivno mi je sve to, ne znam devojku, ali skroz su mi gotivni - priča Tozla za Pink.rs i dodaje:

- Sve mi je simpatično, stvarno. Ona tera svoju priču, on svoju... Znam da su se poljubili, ali je opet napravio neko s*anje, jer je Enu nešto branio. Međutim, ako je to branjenje bilo ispravno, to mi liči na njega. Ako ispravlja krivu Drinu, koja stvarno treba da bude prava, on gazi dok ne bude kako treba.

Smatra da će Anđela popustiti kad-tad.

- Ne znam da li će skroz, u pravu vezu ući sa Anđelom, vidim da je ona tvrd orah. Nagledao sam se tvrdih oraha koji su bili polomljeni, tako da će to verovatno i ovde da se desi (smeh). Ali su mi baš simpatični, stvarno - rekao nam je Tozla.

Autor: Darko Tanasijević