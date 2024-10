Aneli Ahmić i Stefan Karić posvađali su se u "Eliti", što je bio povod za brutalni medijski rat njihovih roditelja - njene majke Jasmine Ahmić i njegovog oca Osmana Karića.

Naime, Anelina majka Jasmina uputila je brutalnu prozivku na račun Stefana i njegovog oca Osmana.

- Mali je bolestan, poremećen. Živi u tuđoj vili s bazenom, pa se zato lepe za njega. To nije ni njihova vila, već od maćehe, kako sam ja dobila informaciju. Na tuđim lovorikama žive, i on i otac, stvarno, sram ih bilo. Poziva oca da blati Aneli, da li su oni normalni? - zapitala se Anelina majka, a ubrzo je stigao i Osmanov odgovor.

Stefanov otac rešio je da odgovori Anelinoj mami u svom specifičnom maniru, kroz rime, a njegovu poruku prenosimo vam u celosti:

- Kada sam čuo da me neka žena proziva shvatio sam da me ona zapravo i doziva. Kažu neka Grofica sa dvora, kažu željna je dobrog mačora. Nebitna, a misli da je bitna, njoj je pomoć hitna. Iskren da budem, mislio sam da ženu ne poznajem, ali se vratih par godina unazad i setih se da je bila u Dubrovniku na plaži peškir do moga, dobro je da sam fotografijom zabeležio taj trenutak, pa samim tim i dajem dokaz. Bila je zgodna ko zemlja plodna, kao trešnja u leto bila je rodna.

- Koliko vidim, a uopšte se ne stidim, kaže da sam lud, a mislim da bi rado primila moj ud. Kaže da živim u tuđoj kući, toliko sam tužan sada da srce će mi pući. Bazen od žene, a znate i sami kada sam ga gradio, paparaco je bio kod mene. Postoje zapisi video, o Bože, Bože, baš sam se postideo. Dobro, hajd' i da sve to nije moje, moj je, Grofice, bojler od 500 litara, baš si, Grofice, kao mlađa i ti bila skitara. To je moj bojler i nikom ga ne dam, ako hoćeš Grofice dođi na gajbu, pa ću uz dobar seks i njega da ti predam

- Čuo sam Grofice da volite pare, vidim pljujete elitare, vređate mi sina, a ćerka vam spavala sa svima. Dođite, uzmite pare, a ja ću vam navući gumene čizme, pa ću da vas oderem ko jare. Šalim se ja malo, ali znam da vam je do love stalo!

- Imam za vas i kofer, dva za džabe, ali znajte jedno, ja ne j*bem babe!

- I na kraju da proverimo čije je imanje na kojem živim, ženu ću poslati za vikend na Zlatibor, a Grofice budite moj gost da vas na krevetu rendam i da pravimo tost - poručio je Osman Karić.

Autor: Darko Tanasijević