Kakav preokret: Ivan tvrdi da je Korda mnogo više zaljubljeniji u Anu nego ona u njega, on ostao šokiran (VIDEO)

Šokiran!

U toku su 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovanu Pejiću Peji kako bi dao svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Uroš Stanić i Stefan Korda.

- Stefane smatram da imaš dobru dušu i da si zaljubljen u Anu. Mislim da si previše zaljubljen u nju i tu emociju bi trebao drugačije da pokažeš. Da je neko drugi na Aninon mestu ko nije tako miran bilo bi ozbiljnih problema. Što se tiče Uroša mislim da možeš da budeš prema nekim osobama dobar, ali ipak bira da provocira. Sačuvaću Kordu - rekao je Peja.

- Uroš nije gej nego isfeminizirani muškarac i jako smara. Vidim da i dalje izaziva reakcije kod pojedinih ljudi, to da li on smrdi ili ne, to su gluposti. Jako mi je zanimljivo što je mnogo više izvređalo Uroša, a poslali su Kordu. Ja posmatram Anu sve vreme, ona nije imala nijednu lepu reč za svog muškarca. Ja sve više mislim da Ana koristi Stefana nego on nju. Jako je vredan, vidi se da je odrastao na selu. Video sam puno sličnih ljudi kao što je on. Sačuvaću Kordu, šaljem Uroša - rekao je Ivan.

- Ja za razliku od dosta ljudi nisam toliko inspirisan. Stefane ti si meni hit kad upadneš u svoju neku fazu, ako iole imaš mozga nemoj dozvoljavati sebi da radiš ove stvari sa Anom. Mislim da si ti mnogo više zaljubljeniji u Anu nego ona u tebe. Što se tiče smrdiguza, on je meni totalni blam. Za razliku od dosta ljudi ja nikad nisam imao lep odnos sa kobasičarem. Ti si meni nešto najodvratnije što sam video, naravno da šaljem tebe - rekao je Uroš Rajačić.

Autor: N.P.