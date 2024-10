Venama ti teku fekalije: Gruja osuo rafalnu paljbu po Urošu, uputio mu salvu uvreda (VIDEO)

Ne bira reči!

U toku su 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nikoli Grujiću Gruji kako bi dao svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Uroš Stanić i Stefan Korda.

- Korda smatram da si pozitivno lud, da si kulturan. Ne podržavam tu tvoju nervozu koju ispoljavaš prema partneru, mislim da si itekako sposoaban, ali imaš ponaašnje kao da si srednja škola. Mislim da si dobar čovek, ali imaš ishitrene postupke. Mislim da si u Odabrane uleteo jer si se istripovao da ti neko radi o glavi. Uroš Stanić pokušava da glumi žrtvu i da ga mi nismo prihvatili. Čist primer je Ana, nju smo svi prihvatili ovde. Itekako smo prihvatili nekog ko je različit. Ovo je najgori predstavnik gej populacije. mislim da mu u venama teku fekalije. Itekako namenski provocira sve ljude ne bi li diskvalifikovao nekoga. Mislim da bi trebao da poradi malo na sebi. Nikome nije ni prijatelj ni drug. Kadar voli više nego majku, ali svakako ga šaljem u izoalciju - rekao je Gruja.

- Nemam mnogo šta da kažem za Kordu zato što poštuje mene i Terzu, zameram ti ono za Anu, ali poradi malo na tome. Što se tiče Uroša, ništa mu nije sveto. Ja se izvinjavam njegovoj majci, opsovao sam ga pre neki dan. Smatram da sam prošle godine pogrešio što sam je toliko spominjao. Uroš nije mene diskvalifikovao, sam sam sebe, ali me nervira to što se on toliko sladi. Ovo je provokator i manipulator, naravno da ću uvek Uroša poslati u izolaciju - rekao je Munjez.

- Stefane mislim da si opsednut Anom, ali mislim da je voliš. Trebaš malo da je pustiš da se druži sa ženama. Prema meni si uvek fin bio nemam šta loše da kažem. Što se tiče Uroša, sa toobm sam uvek okej. Što se tiče Uroša malo je neke provokacije bacio, ali svakako njega šaljem u izolaciju - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.